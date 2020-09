Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Glastüren und Pkws durch Unbekannte beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte haben vermutlich im Tatzeitraum Freitag bis Montag, 21.09.2020, den gläsernen Eingangsbereich des Jobcenters in der Lehener Straße in Freiburg beschädigt. Der Sachverhalt wurde am 21.09.2020 bei der Polizei angezeigt. Im Nachgang wurde festgestellt, dass auch zwei Pkws auf dem dortigen Parkplatz mutmaßlich durch Steinwürfe beschädigt wurden. Die Höhe des Sachschadens steht aktuell noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 29688-0 (tagsüber) oder rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4221 zu melden.

