Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Kartoffeldiebstahl

Freiburg (ots)

Breisach - Im Zeitraum von Freitag 18.09.2020 bis Dienstag 22.09.2020 ernteten Unbekannte unberechtigt einen Kartoffelacker im Gewann verbrannte Mühle ab. Dieses erstreckt sich entlang der Straße "Zum Kaiserstuhl" in Richtung Winklerberg. Nach Einschätzung des Besitzers dürfte es sich bei den entwendeten Kartoffeln um eine Größenordnung von ca. 1000kg handeln. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei ca. 500 Euro. Wer Hinweise auf die Täterschaft geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier in Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

