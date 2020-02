Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200220.3 Glückstadt: Fahrt unter Drogeneinfluss

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat eine Streife in Glückstadt eine Frau überprüft, die unter Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Um 23.25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Stadtstraße einen Peugeot. Am Steuer saß eine 57-Jährige, deren Pupillenreaktion im Zuge der Überprüfung der Fahrtauglichkeit Auffälligkeiten aufwies. Zudem besaß die Betroffene gerötete Bindehäute. Ein darauf freiwillig von ihr durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

