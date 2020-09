Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Verfolgungsfahrt zwischen rotem VW Bora und der Polizei - geschädigte Fußgänger und Fahrzeugführer gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Bereich Teningen-Köndringen ein roter VW Bora auf, der einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden sollte.

Beim Erkennen der Polizeistreife flüchtete der rote Bora über die Bahnhofstraße in Richtung Sägewerk, Baggersee Köndringen, vorbei am Tennisheim Köndringen und anschließend über den Elzdamm in Richtung Riegel. Auf der gesamten Fahrstrecke wurden augenscheinlich mehrere Fußgänger und Fahrzeugführer durch den rücksichtslosen Fahrstil des Bora-Fahrers gefährdet. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) hat die Ermittliungen aufgenommen und bittet die betroffenen Fußgänger und Fahrzeugführer sich zu melden.

