Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Überschlag

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Raschigstraße/ Wollstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete eine 68-jährige Frau aus Ludwigshafen mir ihrem Personenkraftwagen in der Wollstraße aus Richtung Bruchwiesenstraße kommend die Vorfahrt eines kreuzenden 78-jährigen Mannes aus Frankenthal. Der 78-Jährige befuhr mit seinem Fahrzeug die bevorrechtigte Raschigstraße in Fahrtrichtung Gartenstadt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage im Kreuzungsbereich noch ausgeschaltet. Es galt die Beschilderung durch die dortigen Verkehrszeichen. Als es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, überschlug sich das Auto der 68-jährigen Unfallverursacherin und blieb auf dem Dach liegen. Bei Eintreffen der ersten Streifenwägen hatte sich die Frau mit Hilfe eines Passanten bereits aus dem Fahrzeug befreit. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) verbracht. Der 78-jährige Mann aus Ludwigshafen blieb äußerlich unverletzt, wurde vorsorglich jedoch auch in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR. Die Raschigstraße in Fahrtrichtung Gartenstadt, sowie der Kreuzungsbereich Raschigstraße/ Wollstraße, wurden für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

