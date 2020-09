Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Unfallflucht - beschädigter schwarzer Mercedes-Benz der A- oder B-Klasse gesucht!

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag, 18.- 22.09.2020, ist ein geparkter VW in Inzlingen durch den unbekannten Fahrer eines Mercedes-Benz der A- oder B-Klasse beschädigt worden. Der VW Passat CC war in der Riehenstraße geparkt und wurde vermutlich bei der Vorbeifahrt von dem Unbekannten am vorderen linken Radkasten gestreift. Der Sachschaden am VW liegt bei rund 2000 Euro. An der Unfallstelle konnte ein schwarz lackiertes Fahrzeugteil des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Dieses konnte einem Mercedes-Benz der Baureihe A169 oder W245 zugeordnet werden. Dieser müssten an der rechten Fahrzeugseite einen erkennbaren Schaden aufweisen. Möglicherweise ist der beschädigte Mercedes-Benz aufgefallen. Aufgrund der Unfallörtlichkeit könnte der verantwortliche Fahrer im dortigen Bereich, auch der nahen Schweiz, wohnhaft sein. Ebenso dürfte das Aufprallgeräusch deutlich wahrnehmbar gewesen sein. Das Polizeirevier Lörrach bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07621 176-0).

