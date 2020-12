Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehreinsatz nach Brand an einer Schweißanlage - zwei Personen leicht verletzt (06.12.2020)

Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-KreisVöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist es am Sonntagvormittag, kurz vor 09.30 Uhr, in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Langenbacher Straße zu einem Brand an einer Schweißanlage und in der Folge zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gekommen. Entstandene Funken beim Produktionsprozess der Anlage hatten nach ersten Ermittlungen vermutlich eine Abschirmeinrichtung in Brand gesetzt. In der Folge griffen die Flammen auf die Absaugeinrichtung der Maschine sowie die Isolierung der Zu- und Ableitungen über. Ein Mitarbeiter der Firma bemerke das Feuer, verständigte die Rettungsstelle und unternahm mit einem weiteren Angestellten erste Löschversuche. Zeitgleich rückte die Freiwillige Feuerwehr Vöhrenbach mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften sowie zwei DRK-Rettungswagenbesatzungen zu dem gemeldeten Brand aus. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr und der zeitnahen Löschung des Brandes konnte nicht verhindert werden, dass an der Schweißanlage und im Bereich der Produktionshalle Sachschaden entstand. Die genaue Höhe des durch den Brand verursachten Schadens in Höhe von mehreren tausend Euro steht noch nicht fest. Die beiden Mitarbeiter der Firma, welche die ersten Löschmaßnahmen unternommen hatten, wurden von den Rettungskräften wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

