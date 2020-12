Polizei Hagen

POL-HA: So sollte Ladungssicherung nicht aussehen

Bild-Infos

Download

HagenHagen (ots)

Am Montag, 30.11.2020, trauten Bezirksdienstbeamte in Wehringhausen ihren Augen nicht. Gegen 11:00 Uhr sahen sie auf der Wehringhauser Straße vor sich einen Opel. Auf dem Dach lag ein verpacktes Möbelstück. Dieses war einzig und allein durch die rechte Hand des Beifahrers "gesichert", die das Paket durch das Seitenfenster heraus festhielt. Dass dies bei einem starken Abbremsen oder einem Unfall nicht ausgereicht hätte, um das Paket vor Herabfallen zu schützen, war mehr als deutlich. Die Beamten hielten den 25-Jährigen an. Nach der Erteilung eines Verwarngeldes mussten der Hagener und sein Beifahrer das Möbelstück tragen, denn die Polizisten untersagten ihnen die Weiterfahrt. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell