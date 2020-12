Polizei Hagen

POL-HA: Drei beschädigte Fahrzeuge in Hagen-Haspe

HagenHagen (ots)

Am Dienstag (01.12.2020) randalierten Unbekannte kurz nach Mitternacht in der Oedenburgstraße in Hagen-Haspe. Eine Anwohnerin meldete zunächst zwei männliche Personen die Mülltonnen umwarfen. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeikräfte flüchteten die Männer. Durch die Polizisten konnten vor Ort jedoch neben den umgeworfenen Mülltonen, noch drei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Ob die beiden Sachverhalte miteinander in Verbindung stehen wird derzeit geprüft.

Die Personen konnten aufgrund der Dunkelheit lediglich als männlich, ca. 180-185cm groß und schlank beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

