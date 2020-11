POL-PB: Motorradfahrer und Radfahrerin verletzt

Polizei Paderborn

(mb) Am Brockhof ereigneten sich am Sonntag binnen einer halben Stunde zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Am Brockhof in Richtung Gesseln. Kurz nach der Sandhöfener Straße wollte ein 43-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer von einem Grundstück auf die Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision mit dem Kleinbus aber nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer mit seiner BMW und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine halbe Stunde später stürzte eine 59-jährige Radfahrerin Am Brockhof in den Kurven zur Radweg-Unterführung der B64. Sie war auf feuchtem Laub weggerutscht und erlitt leichte Verletzungen. Zur Behandlung kam sie ebenfalls ins Krankenhaus.

