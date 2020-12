Polizei Hagen

POL-HA: Weihnachtsstand in der Innenstadt aufgebrochen

HagenHagen (ots)

Am Montag, 30.11.2020, fand eine 29-Jährige ihren weihnachtlichen Verkaufsstand in der Innenstadt aufgebrochen vor. Offenbar hebelten die Täter das Überschlagblech an der Holztür auf und drangen danach in das Häuschen ein. Stehlen konnten die Einbrecher Lebensmittel und Spirituosen, darunter jahreszeittypische Lebkuchenherzen und Mandeln. Bargeld suchten die Täter vergebens. Vermutlich schlugen die Einbrecher zwischen Samstagabend und Montagmorgen, 09:30 Uhr, zu. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden von zirka 800 Euro. Die Kripo begann mit den Ermittlungen vor Ort und sucht jetzt nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, kann sich bei der Polizei unter 02331 986 2066 melden. (sh)

