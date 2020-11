POL-HA: Hagener landet nach Häuslicher Gewalt in Polizeigewahrsam

Polizei Hagen

Am Sonntag (29.11.2020) nahmen Polizisten einen Hagener in Wehringhausen in Gewahrsam, nachdem dieser erneut an der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgetaucht war. Bereits am gleichen Abend fiel der Mann im Rahmen einer häuslichen Gewalt auf und wurde aufgrund dessen der Wohnung verwiesen. Nur wenige Stunden später, verschaffte er sich jedoch wieder Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und erhielt einen Platzverweis. Als der Mann gegen 23:10 Uhr erneut an der Wohnanschrift auftauchte und sich weiterhin unkooperativ verhielt, nahmen ihn die Polizisten zum Schutz der Frau in Gewahrsam. (kh)

