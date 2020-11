Polizei Hagen

POL-HA: Nach Überholmanöver vor Polizei versteckt - Drogenfahrt

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 28.11.2020, fuhr eine Polizeistreife gegen 23:00 Uhr die Elseyer Straße in Richtung Esserstraße entlang. Dort kamen ihnen zwei PKW entgegen. Der hintere Audi überholte seinen Vordermann mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit. Als die Beamten ihren Streifenwagen wendeten, versuchte der Audifahrer sich zu verstecken. Die Polizisten fanden den Wagen auf einem Tankstellengelände in der Elseyer Straße auf und sahen den 23-Jährigen von dort wieder losfahren. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wirkte der Hohenlimburger auffällig nervös. Ein Drogentest verlief kurz darauf positiv auf Kokain. Die Beamten nahmen den Mann mit auf das Polizeipräsidium, wo sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (sh)

