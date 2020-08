Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autos stoßen beim Rückwärtsfahren zusammen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.08.2020, sind auf der B 315 in Bonndorf zwei Autos beim Rückwärtsfahren zusammengestoßen. Die Polizei sucht Unfallzeugen! Kurz vor 12:00 Uhr waren eine 55 Jahre alte Mazda-Fahrerin und eine 45-jährige mit ihrem VW jeweils aus gegenüberliegenden Grundstücksausfahrten rückwärts auf die Martinstraße gefahren. Dabei kam es zur seitlichen Kollision, wobei am Mazda ein Schaden von rund 3000 Euro und am VW von ca. 4000 Euro verursacht wurde. Der Polizeiposten bittet Personen, die den Unfall gesehen haben, sich zu melden (Kontakt 07703 9325-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell