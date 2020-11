Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer bei Unfall in Haspe verletzt

Am 27.11.2020 zog sich ein 45-Jähriger gegen 15.45 Uhr Verletzungen bei einem Verkehrsunfall an der Kölner Straße zu. Der Mann befuhr mit seinem Pedelec die Kölner Straße in Richtung Berliner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Gewalt über sein Fahrrad und stürzte. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

