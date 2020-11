Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

HagenHagen (ots)

Auf der Wehringhauser Straße wurde am 28.11.2020 ein 27-Jähriger von der Polizei angehalten, der sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Der Mann war mit seinem BMW um 03.10 Uhr in Höhe der Södingstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Fahrzeugführer musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten fertigten eine Anzeige.

