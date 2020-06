Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Helsa: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Gruppe junger Menschen als Zeugen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Sonntag, um 11:13 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4616179 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Helsa (Landkreis Kassel): Nachdem es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in einer Lasertag-Halle in Helsa kam, haben die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen und am heutigen Tag die Brandstelle aufgesucht. Wie sie nun berichten, gehen sie nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bitten aus diesem Grund auch um Zeugenhinweise. Insbesondere mehrere junge Menschen, die sich am Vorabend des Brandes, an dem Samstag, 6. Juni, mit Autos auf dem Parkplatz an der Lasertag-Halle getroffen und dort gemeinsam einige Zeit verbracht hatten, werden als mögliche Zeugen gesucht. Ihre Beobachtungen könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Die Personen dieser Gruppe, aber auch andere mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Bei dem Feuer, das am frühen Sonntagmorgen, gegen 6:20 Uhr festgestellt wurde, war ein Raum in der Halle komplett ausgebrannt. In großen Teilen der Halle waren zudem weitere Schäden durch Rauchgasablagerungen entstanden. Die ersten vorsichtigen Schätzungen gehen von einem Sachschaden von 150.000 Euro aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

