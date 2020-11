Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Einsichtig

Kappel-GrafenhausenKappel-Grafenhausen (ots)

Ein 13-jähriger Junge meldete sich am Sonntag über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 1 und 2 Uhr, im Bereich der Schleuse bei der Elz, Probleme mit einem ebenfalls 13-Jährigen gehabt habe und diesem nun seine Sachen zurückgeben wolle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde dem Geschädigten im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung, an der auch weitere Jungs beteiligt gewesen sein sollen, verschiedenste Gegenstände weggenommen. Hierbei sollen die Angreifer auch zugeschlagen und mit einem Messer gedroht haben. Die Kriminalpolizei in Offenburg hat die Ermittlungen wegen Verdachts des schweren Raubes aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0781 21 2810.

/ag

