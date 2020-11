Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Aufgefahren

MahlbergMahlberg (ots)

Ein sogenannter Sekundenschlaft dürfte bei einem Auffahrunfall, der sich am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr auf der A5 zwischen Ettenheim und Lahr ereignet hat, ursächlich gewesen sein. Der 30-jährige Fahrer eines Pkw, Peugeot, war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in das Heck des Sattelzuges eines 30-Jährigen gekracht. Im Anschluss schleuderte der Peugeot in die Leitplanke. Der PKW des 30-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstanden sein. Der Führerschein des Peugeot-Fahrer wurde einbehalten. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

