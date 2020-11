Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Polizist durch Widerstandshandlungen verletzt

OrtenbergOrtenberg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden am Sonntag gegen 13.20 Uhr wegen eines Streits zweier Bewohner in die Straße "Rothgasse" gerufen. Beim Betreten der Wohnung durch die Polizisten war die Situation zunächst ruhig, dann wollte ein 21-Jähriger seinen 27 Jahre alten Mitbewohner körperlich angreifen. Der aggressive Mann leistete den Anweisungen der Polizisten in keinerlei Folge und musste unter großer Kraftanstrengung fixiert werden. Der angriffslustige Mann versuchte erneut seinen Mitbewohner anzugreifen. Um mögliche weitere körperliche Übergriffe zu verhindern wurden ihm Handschließen angelegt in Anschluss wurde der Angreifer aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in eine Spezialklinik gebracht. Durch die Widerstandshandlungen verletzte sich einer der Polizeibeamten leicht.

