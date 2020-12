Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach - VS-Pfaffenweiler, K 5734) 4000 Euro Schaden nach Unfall auf winterglatter Fahrbahn (07.12.2020)

Vöhrenbach - VS-Pfaffenweiler, K 5734, Schwarzwald-Baar-KreisVöhrenbach - VS-Pfaffenweiler, K 5734, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Transporter mit Anhänger und einem Audi A4 ist es am frühen Montagmorgen, gegen 05 Uhr, zwischen Pfaffenweiler und Vöhrenbach auf der Kreisstraße 5734 gekommen. Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Transporters mit Anhänger geriet auf der am frühen Morgen winterglatten Strecke ins Schlingern und bremste daraufhin das Gespann ab. Ein nachfolgender 32-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte in den Anhänger des vor ihm haltenden Fahrzeuggespanns. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell