Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zu tief ins Glas geschaut 6.12.20, 21.15 Uhr

RottweilRottweil (ots)

Deutlich zu viel getrunken hatte am Sonntagabend ein Autofahrer in der Heerstraße. Er fiel mit seiner unsicheren Fahrweise einer Streife auf, die ihn anhielt. Der Fahrer konnte nur noch undeutlich mit den Beamten sprechen und musste sich beim Aussteigen an einem anderen Auto festhalten. Da er erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

