Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Hartheim (ots)

Am 02.10.2020, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich auf der Bremgartener Straße, zwischen Gewerbepark Eschbach und Bremgarten, ein Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer, welcher in Richtung Bremgarten fuhr, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt. Auch am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Nach Angaben des Unfallbeteiligten sei diesem zum Unfallzeitpunkt ein Traktor und ein PKW entgegengekommen. Beide Fahrzeuge seien aber nach dem Unfall weitergefahren.

Gesucht werden Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrer des Traktors sowie des dahinterfahrenden PKW. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mülheim unter der Tel.-Nr. 07631 / 1778-0 zu melden

