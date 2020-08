Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Verkehrsunfallfluchten++Unfall mit Anhänger

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in der Hartungstraße

Cuxhaven. In der letzten Woche zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Freitag 07:45 touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Hartungstraße einen geparkten VW Golf. Der oder die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 450 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu wenden.

Verkehrsunfallflucht auf Netto Parkplatz

Geestland-Debstedt. Am gestrigen Montag kam es zwischen 10 und 10.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Netto Parkplatz in der Langener Straße. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihren weißen Citroen C3 in der letzten Parkbucht einer Parkreihe. Beim Befahren in eine oder Rangieren aus einer gegenüberliegenden Parklücke ist vermutlich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ihren Pkw gestoßen. Beide Türen der Beifahrerseite, der hintere rechte Kotflügeln sowie die Radkappe wurde bei dem Anstoß beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei Langen bittet um Hinweise zum Verursacher unter 04743-9280.

Verkehrsunfallflucht auf der A27

Bremerhaven. In der Nacht zu heute gegen 00.00 Uhr befuhr eine 43-jährige aus dem Landkreis Stade mit ihrem Mitsubishi Pajero die A27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Zentrum und Überseehäfen wurde sie von einem hellen Kleinwagen überholt. Beim Einscheren schnitt dieser die Fahrerin des Geländewagens. Diese musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierbei geriet der Pajero ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutz- und Seitenschutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743-9280 entgegen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wurster Nordseeküste-Dorum. Am Montag ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Blickhausener Landstraße (K69). Ein 33-jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit seinem Kleintransporter aus einem Feldweg auf die K69 abgebogen. Hierbei geriet der mitgeführte Anhänger auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und schließlich auf die Gegenfahrbahn. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, versuchte noch auszuweichen. Der VW Touran kollidierte dennoch mit dem Anhänger, kam dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. Am Anhänger und am VW Touran entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro

