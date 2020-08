Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwer verletzter Fahrradfahrer in der Wingst in der Nacht zum 20.08.2020 - Änderung der vermutlichen Fahrstrecke des Verunglückten -

Cuxhaven (ots)

Bezug: Pressemeldung PI Cuxhaven vom 20.08.2020, 11.15 Uhr Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/4684463

Entgegen unserer Meldung war die vermutliche Fahrstrecke doch anders.

Der Fahrradfahrer hat die Ortschaft Neuhaus/Oste verlassen und ist auf unbekannter Strecke vermutlich über Cadenberge in Richtung Altkehdingen gefahren. Im Bereich Westerham in Fahrtrichtung Süderbusch wurde er in einem Graben gefunden. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den Fahrradfahrer auf der vermutlichen Fahrstrecke gesehen oder andere Informationen zum Unfallhergang haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hemmoor unter 04771-6070.

zur Info die Meldung vom 20.08.2020, 11.15 Uhr:

POL-CUX: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Cuxhaven Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Unfallhergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Wingst. In der vergangenen Nacht ist ein 49-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte sich nach bisherigen Ermittlungen gegen Mitternacht von Zollbaum aus auf den Weg in Richtung Weißenmoor gemacht. Gegen 7 Uhr heute Morgen fand ein Passant den Fahrradfahrer schwer verletzt in Höhe Ellerbruch in einem Graben neben der Straße. Ob der Mann alleinbeteiligt gestürzt ist oder ob ein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, kann zurzeit nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Fahrradfahrer in der Nacht auf der Strecke Westerham - Bargkamp - Süderbusch - Ellerbruch gesehen haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hemmoor unter 04771-6070.

