POL-CUX: Radfahrer bei Unfall verletzt

Geestland. Am 19.08.20, gegen 13.35 Uhr, wurden drei Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall an auf Landesstraße 119 zwischen Neuenwalde und Fickmühlen verletzt. Eine 34-jährige Frau aus Zeven fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Fickmühlen. Auf gerader Strecke überholte sie einen Transporter und übersah dabei den davor mit einem Rennrad fahrenden 71-jährigen Mann aus Geestland. Als sie den Radfahrer überholte, kam ihr der Pkw einer 26-jährigen Geestländerin entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten, die Überholende stieß dabei gegen den Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Auch die beiden Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Radfahrer und die beiden Frauen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch ein bei dem Zusammenstoß abgerissenes Rad wurde zusätzlich der überholte Transporter beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 26.500 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt.

