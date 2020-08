Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwere Brandstiftung auf Mehrfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen späten Donnerstagabend um ca. 23.35 Uhr bemerken Anwohner einen brennenden Gegenstand in einem auf Kipp stehenden Fenster im Erdgeschoss einer ehemaligen Gaststätte, An der Bundesstraße, die von deutschen Staatsbürgern, Flüchtlingen und Asylbewerbern bewohnt wird. Durch die Hitze werden das Fensterelement und der Rahmen beschädigt und es kommt zu einer größeren Rauchentwicklung. Das Feuer erlischt von selbst und breitet sich nicht weiter aus.

Das betroffene Fenster gehört zur Wohneinheit eines dort lebenden 30-jährigen Bewohners, der zur Brandzeit schlief und unverletzt seine Wohnung verlassen konnte. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Motivlage des oder der unbekannten Brandstifter kann zurzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise auf fremdenfeindliche Motive liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Cuxhaven, Tel. 04721-5730, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

