Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sonntagmorgen stark alkoholisiert Auto gefahren

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr befährt eine 21-jährige Cuxhavenerin mit einem Audi A3 den Elfenweg in Richtung Brahmsstraße. Ihre auffällige Fahrweise wurde durch eine aufmerksame Zeugin bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten trafen nach kurzer Fahndung die Fahrerin alkoholisiert schlafend im PKW an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 04721/573-0

KHK Uwe Sandrock

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell