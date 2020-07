Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mit einem Kamel nach Frankreich

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Ein Hinweisgeber meldete am 01.07.2020, 00.30 Uhr über Polizeinotruf, dass er in der kleinen Ortschaft Luckow bei Ueckermünde ein Kamel bemerkt habe, dass offenbar herrenlos mitten im Dorf angebunden wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Ueckermünde staunten nicht schlecht, denn in der Tat stand mitten im Dorf ein ausgewachsenes Kamel, dass auf einer Wiese friedlich Gras fraß. Kurz danach meldeten sich die Besitzer des Tieres bei den Beamten. Es handelt sich dabei um eine Polin und einen Franzosen, die zu Fuß von Polen nach Frankreich unterwegs sind und das Kamel als Lastentier nutzen. Entlang ihrer Wegstrecke haben die beiden Wanderer ordnungsgemäße Unterbringung geplant, hatten gestern jedoch ihr Tagesziel nicht erreicht.

