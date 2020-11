Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Unterkunft randaliert

OffenburgOffenburg (ots)

Die Randale eines 22-Jährigen führte am Donnerstagabend zu einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen den jungen Mann. Er soll gegen 22 Uhr in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße einen Fernseher zerstört haben. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen zeigte der Mann sich allerdings kooperativ. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana auf. Auch deshalb erwarten den 22-Jährigen weitere Unannehmlichkeiten. /ma

