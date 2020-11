Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A 5 - Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Toyota-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Offenburg in Fahrtrichtung Karlsruhe von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb die Frau gegen 15:15 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verlor und sich im Graben wiederfand, ist noch unklar. Möglicherweise liegt eine medizinische Ursache zu Grunde. Der fließende Verkehr ist durch den Unfall nicht beeinträchtigt - aktuell laufen die Bergungsmaßnahmen durch ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 10.000 Euro bewegen.

