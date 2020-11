Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gesuchter Mann festgenommen

LahrLahr (ots)

Beamten des Polizeireviers Lahr gelang es am Mittwochabend einen mittels Haftbefehls gesuchten Mann festzunehmen. Im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Lotzbeckstraße, entdeckten die Ordnungshüter den Mann dabei, wie er sich auf der Rückbank eines Fahrzeugs unter Umzugskartons zu verstecken versuchte. Bei einer anschließenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-Jährige durch das Amtsgericht Lahr aufgrund des Fernbleibens einer Gerichtsverhandlung mittels Haftbefehls gesucht wurde. Daraufhin wurde er widerstandslos festgenommen und musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Am darauffolgenden Mittag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegenüber einer Meldeauflage außer Vollzug.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell