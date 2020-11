Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Frontalzusammenstoß

WillstättWillstätt (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der B33. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Bundesstraße gegen 6:55 Uhr, als sie nach links auf die Auffahrt zur B28 abbiegen wollte. Hierbei übersah sie jedoch den entgegenkommenden Volkswagen einer 26-Jährigen, sodass es in der Folge zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Autos kam. Hierbei wurden die Fahrerinnen nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Durch den herbeigerufenen Rettungsdienst wurde die Opel-Lenkerin zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch Beamte des Polizeireviers Kehl weiträumig abgesperrt. Unterstützung erhielten sie dabei durch die Feuerwehr Willstätt. Nach Beendigung der Aufräumarbeiten konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

