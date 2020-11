Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Überprüft

KehlKehl (ots)

Die große Mehrheit der Bevölkerung hält sich an die bestehenden Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Pandemielage. Allerdings werden der Polizei auch immer wieder mögliche Verstöße gemeldet. So auch am frühen Donnerstagmorgen in einer Gaststätte in einem Teilort von Kehl. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten die Beamten tatsächlich drei Personen antreffen, die augenscheinlich zuvor im Gastraum Getränke konsumierten. Inwieweit rechtliche Verstöße vorliegen ist jetzt Gegenstand weiterer Ermittlungen. /ag

