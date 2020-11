Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Betäubungsmitteln erwischt

LahrLahr (ots)

Die Kontrolle eines Autofahrers führte Beamte des Polizeireviers Lahr am Dienstagmittag zu dem Fund einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln. Der Mittdreißiger wurde gegen 13:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Adlerstraße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei entdeckten die Ordnungshüter im Kofferraum seines Wagens mehrere hundert Gramm Marihuana, Bargeld sowie eine Feinwaage. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizeibeamten ebenfalls fündig. Im Rahmen dieser konnten sie mehr als ein Kilogramm Marihuana, weiteres Bargeld und Verpackungsmaterialien sicherstellen. Der Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

