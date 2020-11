Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ladendetektivin verletzt

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

In einem Drogeriemarkt kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem mutmaßlichen Diebstahl der von einer anwesenden Ladendetektivin beobachtet wurde. Als die 55-Jährige den 34-Jährigen vermeintlichen Dieb ansprach kam es zu einem Handgemenge in dessen Verlauf die Detektivin leicht verletzt wurde. Den 34-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

