Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Motorrad und versuchter Pkw-Diebstahl

GangeltGangelt (ots)

An der Katharina-Kasper-Straße stahl am Dienstag (24. November), gegen 14.50 Uhr, ein unbekannter Mann ein Motorrad der Marke BMW mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-). Dieser wurde beschrieben als zirka 180 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur, bekleidet mit Kapuzenshirt, dunkler Jacke und Jeanshose. Er wurde mit einem weißen Pkw VW Golf zum Tatort gebracht, auf dem ein Kennzeichen aus Düren (DN-) montiert war. Dieses wurde von einem blonden Mann mit Kappe gefahren. Diese Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Kurz zuvor, am Dienstag (24. November), gegen 14.45 Uhr, kam es auf der Kritzraeder Straße zu einer weiteren Straftat. Ein Mann mit Kappe und Jogginghose versuchte, in einen Pkw einzudringen, der dort parkte. Dieser Mann fuhr nach einem erfolglosen Versuch mit einem weißen Pkw VW Golf mit Dürener Kennzeichen (DN-) davon. Diese Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die eine der Taten beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell