Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

ErkelenzErkelenz (ots)

Am Dienstag, 24. November, gegen 6.20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Pkw Mercedes die Goswinstraße aus Richtung Aachener Straße kommend in Fahrtrichtung Kölner Straße. Kurz nach der Ampelanlage der Aachener Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei Pkw, die am Fahrbahnrand parkten. Hierdurch wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Alle drei Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

