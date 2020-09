Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Ehrlicher Finder bringt Geldbörse mit fast 900,00 Euro Bargeld zur Polizei

Rinteln (ots)

(svk)In Rinteln hat ein ehrlicher Finder eine Geldbörse mit knapp 900,00 Euro Bargeld aufgefunden und diese umgehend zur örtlichen Polizeidienststelle gebracht. Der 50-jährige Rintelner hatte die Geldbörse am 24.09.2020, gegen Mittag, in der Friedrichstraße entdeckt. Anhand des in der Geldbörse befindlichen Bundespersonalausweises konnte der Verlierer schnell ermittelt werden. Ihm wurde die Geldbörse daher schnellstmöglich persönlich wieder ausgehändigt. Die Polizei Rinteln möchte auf diesem Weg ein besonderes Lob für das beispielhafte und vor allem vorbildliche Handeln des 50-jährigen aussprechen.

