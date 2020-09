Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Obernkirchen (ots)

(PP) Am 22.09. befuhr ein 50-jähriger Auetaler mit seinem VW Golf mit Anhänger gegen 18:20 Uhr die Rintelner Straße in Obernkirchen in Rtg. Buchholz und beabsichtigte in Höhe der Annastraße nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Nach eigenen Angaben, die durch unabhängige Zeugen bestätigt wurden, setzte er den rechten Fahrtrichtungsanzeiger und scherte etwas nach links aus. Eine nachfolgende 22-jährige Steinfurter Fahrzeugführerin deutete vermtl. den Verkehrsvorgang nicht richtig und beabsichtigte, an dem ausscherenden Fahrzeug rechts vorbeizufahren. Hierbei prallte sie mit ihrem PKW Daimler-Benz gegen das auf das Grundstück einbiegende Fahrzeuggespann und verursachte Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß klagte der Gespannfahrer über Schmerzen im rechten Arm- und Schulterbereich, die 22-jährige wurde mit einem Schock dem Klinikum Vehlen zugeführt. Da bei der Unfallaufnahme bei dem 50-jährigen eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt wurde und der freiwillige Alkotest einen Wert von 0,48 Promille ergab, folgte die richterliche Anordnung einer Blutprobe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell