Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub in Nienburg

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Zu einem versuchten Raub ist es am 21.09.2020 gegen 16:10 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Lindenweg / Eichenweg in Nienburg gekommen. Das 85-jährige Opfer wurde von einem jungen Mann angesprochen, ob sie einen 20 Euro-Schein wechseln könne. Nachdem die Nienburgerin dieses verneinte, griff der Mann an den Hals des Opfers und entriss ihr eine Halskette. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Celler Straße. Der Täter ließ bei seiner Flucht die Kette jedoch fallen, möglicherweise da er während der Tat durch Zeugen angesprochen wurde. Durch das Abreißen des Schmuckstückes wurde die Frau oberflächlich im Gesicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann durch die hinzugerufene Polizei blieb erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle, kurze Haare, schlanke Statur, etwa 170-175 cm groß, Oberlippenbart. Kleidung: dunkle Trainingsjacke mit weißen Streifen auf dem Rücken und eine dunkle Jeans, helle Turnschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der Mann vielleicht bereits zuvor bei ähnlichen Personenansprachen aufgefallen ist oder die ihn bei Tatausführung beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

