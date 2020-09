Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht:

Helpsen (ots)

(PP) In der Nacht zum 17.09.2020 ereignete sich gegen 00:30 Uhr in der Bahnhofstraße in 31691 Helpsen ein Einbruchdiebstahl in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus. Derzeit unbekannte Täter nahmen u.a. Fallrohre aus Kupfer, einfache Werkzeuge und Eisenschrott an sich und deponierten die Beute an der von der Straße abgewandten rückwärtigen Grundstücksgrenze. In der Nacht zum 18.09.2020 suchten die Täter das Objekt erneut auf und entwendeten das bereitgestellte Diebesgut. Aufgrund der vor Ort gesicherten Spurenlage fuhren die Täter dazu mit einem Fahrzeug von der Straße Ellernkamp über eine Ackerfläche zur rückwärtigen Grundstücksgrenze. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722/9593-0 entgegen.

