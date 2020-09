Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Nenndorf für das Wochenende 19./20.09.2020

Bad Nenndorf (ots)

Sti. Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr hat die Polizei einen sogenannten E-Scooter in Rodenberg kontrolliert. Bei der Kontrolle ist aufgefallen, dass der 27 jährige Fahrzeugführer kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug abgeschlossen hatte. Dies stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt sowohl für den Fahrzeugführer als auch für den Fahrzeughalter dar. Die Polizei weist darauf hin, dass seit Beginn des Jahres eine Verordnung über Elektrokleinstfahrzeuge in Kraft getreten ist, die das Führen von u.a. E-Scootern regelt.

