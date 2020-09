Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Arzheimer Kirche

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 30.08.2020, 19.00 Uhr und Montag, 19.00 Uhr wurde in die evangelische Kirche in Koblenz-Arzheim, Blindtal 60, eingebrochen. Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster im 2. Obergeschoß in die Kirche ein. Anschließend wurde ein Kellerfenster eingeschlagen. Im Keller wurden diverse Nahrungsmittel konsumiert. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

