Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Diebstahl aus Pkw

Rinteln (ots)

(jwp) Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, lud eine 18-jährige Rintelnerin auf dem Parkplatz des Versorgungszentrums Große Tonkuhle ihren Einkauf in ihren Pkw Toyota. Ihre Geldbörse legte sie in der Zeit auf den Fahrersitz. Nach dem Verladen des Einkaufsn brachte sie den Einkaufswagen zurück in den Unterstand. Ihren Pkw verschloss sie in dieser Zeit nicht. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit eine unbekannte Person die Geldbörse aus ihrem Fahrzeug entwendet hatte.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Parkplätze Große Tonkuhle bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln in Verbindung zu setzen (Tel. 05751/9545-0).

Weiterhin möchte die Polizei Rinteln die Bürger sensibilisieren, keine Wertgegenstände offen in ihren Fahrzeugen liegen zu lassen. Zum einen sollten die Fahrzeuge auch für kurze Momente verschlossen und die Wertgegenstände mit sich geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell