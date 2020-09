Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Hoya (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr, parkte eine 55-jährige Hoyaerin ihren PKW im Hasseler Steinweg in Hoya am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hassel. Als sie um ca. 10:40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie mit Bedauern feststellen, dass eine bislang unbekannte Person ihr Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert hat und sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Daher bittet die Polizei Hoya mögliche Zeugen oder den Verursacher des Verkehrsunfalls sich telefonisch unter der 04251/934640 zu melden.

