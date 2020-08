Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 11:10 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Bergwerksstraße in Weitmar alarmiert. Es brannte in der Küche einer Wohnung im Dachgeschoss. Sämtliche Bewohner konnten vor Eintreffen der Feuerwehr durch den rauchfreien Treppenraum das Gebäude selbstständig verlassen, so dass keine Personen verletzt wurden. Die Brandbekämpfung erfolgte mit einem Strahlrohr. Parallel wurde die Rauchgasentlüftung durchgeführt. Nach ca. einer Stunde konnten die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen werden. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen sowie die Löscheinheit Stiepel im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

E-Mail: cvogl@bochum.de

Telefon: (0234) 9254-567

Verfasser: Claudia Vogl

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell