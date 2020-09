Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Rinteln OT Deckbergen (ots)

(jwp) Am SAmstag, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich auf der Alten Heerstraße in Deckbergen ein Verkehrsunfall mit verletzen Personen. Eine 31-jährige Frau aus Hameln befuhr mit ihrem Pkw VW die Alte Heerstraße aus Richtung Hameln kommend in Richtung Rinteln. Der mit seinem Pkw BMW vor ihr fahrende 42-Jährige aus Almelo musste an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichensignalanlage halten. Dies wurde durch die Hamelnerin zu spät erkannt. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr wartenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie die beiden 3 und 5 Jahre alten Kinder im Fahrzeug der Hamelnerin verletzt. Alle beteiligten Personen mussten mit einem Rettungswagen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser trasnportiert werden.

