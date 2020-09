Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Terrassentür aufgehebelt, Einfamilienhaus durchsucht

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Bislang unbekannte Täter sind am 19.09.2020 zwischen 20 Uhr und Mitternacht in ein Einfamilienhaus in der Hoyaer Straße in Nienburg eingebrochen. Sie machten sich die Abwesenheit der Eigentümer zu Nutze, um eine Terrassentür aufzuhebeln und das Einfamilienhaus zu durchsuchen. Diebesgut dabei: Schmuck und Uhren im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizeiinspektion bittet Anwohner, die Auffälligkeiten in der Hoyaer Straße zu dem o.g. Tatzeitpunkt wahrgenommen haben, sich unter Tel. 05021-97780 zu melden.

