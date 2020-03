Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drogenfahrt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Weil eine aus Gehrden stammende 32jährige Autofahrerin nicht angeschnallt war, wurde sie am Donnerstag gg. 16.20 Uhr in ihrem Pkw VW auf dem Sülbecker Weg in Obernkirchen von der Polizei überprüft.

Bei der Kontrolle zeigte die Frau drogentypische Ausfallerscheinungen, zudem erklärte die 32jährige in der Vorwoche Drogen eingenommen zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben der Kontrollierten, die dann noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Der Gehrdenerin wurde bis auf weiteres die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Strafverfahrens bekannt gegeben.

Bei der abschließenden Durchsuchung des Pkw, fanden die Beamten noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

